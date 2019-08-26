Эксперты назвали самые популярные электромобили в России
Автоэксперты проанализировали данные о продажах электромобилей в России в июле 2019 года и составили на основе этой информации рейтинг наиболее популярных электрокаров.
Лидером рынка по продаваемости стал кроссовер Jaguar I-Pace — в июле такие электрокары приобрели 17 россиян, что составляет свыше 40 процентов совокупного объема продаж в данном сегменте.
В тройку лидеров вошли также Nissan Leaf и Tesla Model X — россияне купили 14 и восемь электрокаров данных брендов.
Помимо этого в июле в России купили по одному электрокару Molel S и Model 3.
В целом за июль в России продан 41, а за первые семь месяцев 2019 года — 188 новых электромобилей, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее сообщалось, что Московская область признана лидером по развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей. Всего в области расположено более 160 зарядных станций.
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