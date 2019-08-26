Фестиваль «Цветочный джем» представил программу на новую неделю

Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пригласил горожан на новые мероприятия фестиваля «Цветочный джем». Посетителей ждут 86 спектаклей и 22 концерта, три трехчасовые экскурсии по садам и различные мастер-классы.

Любители уличных представлений смогут попасть на кукольные спектакли «Василиса Прекрасная» и «Апельсиновые сказки» (26 августа) Екатеринбургского театра кукол, «Дюймовочка» и «Аленький цветочек» (27 августа) Нижнетагильского театра кукол. Также пройдет премьера постановки «Ван Гог. Любить то, что достойно любви», концерты кавер-групп и «День джаза».

Организаторы подготовили трехчасовые прогулки по садам конкурса «Цветочный джем» и другим уголкам города — паркам, бульварам и садам. Во время экскурсий можно узнать историю зеленых зон столицы и их отражении в московской культуре. 26 августа состоится прогулка «Озеленение Москвы» (Никитский и Тверской бульвар, Новый Арбат, Поварская улица), 27 августа — «Садовое кольцо — новая веха Скородома» (Гоголевский бульвар, Александровский сад, дворы Арбата).

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

На Новом Арбате можно послушать лекции о ландшафтном дизайне, а на площади Революции — вырастить травы и цветы.

По будням с 15:00 до 19:00 и по выходным с 12:00 до 19:00 для гостей фестиваля проводятся мастер-классы по приготовлению десертов (варенья, пирогов, желе, кексов, смузи). А на площади Революции научат готовить «по картинам», вдохновляясь сюжетами и цветами известных полотен.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Кроме того, все желающие могут создать уникальные поделки из мозаики, гипса, глины. На Митинской улице 27 и 30 августа мастера помогут отлить и расписать гипсовый медальон, а 27 и 29 августа — изготовить цветочный барельеф.

В Камергерском переулке подготовили музыкальную программу и различные игры — посетители будут угадывать мелодии, играть на ударных инструментах и фортепиано, читать стихи в стиле рэп. А желающих научиться петь ждут 27 и 30 августа.

Участие в мероприятиях бесплатное.

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