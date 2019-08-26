Росреестр поставил на кадастровый учет пять станций столичного метро

Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет пять станций метро, общая площадь которых составляет более 100 тысяч квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

— В Росреестре понимают, что строительство метро — одно из приоритетных направлений экономического развития города, благодаря которому жители новых жилых районов обеспечиваются передовой транспортной инфраструктурой, — пояснил заместитель руководителя ведомства Виталий Матевосян.

С начала 2019 года поставлено на кадастровый учет 14 объектов недвижимости столичного метро. Среди них четыре станции новой Некрасовской ветки: «Улица Дмитриевского», «Косино», «Лухмановская» и «Некрасовка». Помимо этого в списке объектов есть станция Большой кольцевой линии «Савеловская». Общая площадь пяти станций превышает 105 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что учтено 8,7 километра тоннелей метрополитена вместе с перегонами, соединительными ветками и тупиками. В пресс-службе подчеркнули, что за восемь лет были введены в эксплуатацию 155 километров линий подземки, 81 новая станция, а также три дополнительных вестибюля метро и Московского центрального кольца.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут ознакомиться с маршрутами Московских центральных диаметров благодаря новому электронному сервису. Он позволит рассчитать время в пути до любого выбранного пункта назначения и проложит самый оптимальный маршрут.

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