Новый сервис поможет москвичам изучить маршруты МЦД
Новый сервис на сайте столичного метро поможет горожанам изучить маршруты Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Мы старались сделать оформление раздела ярким, а навигацию по нему — простой, — отметили в пресс-службе.
Благодаря электронному «помощнику» жители столицы смогут рассчитать время в пути до своего пункта назначения. Помимо прочего, на портале доступна информация о режиме работы транспорта, а также справка о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров.
Кроме того, сервис проложит наиболее короткий и оптимальный маршрут с учетом загруженности транспорта и возможных изменений в его расписании. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что карту маршрутов и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД. Отмечалось, что ветки на схемах и указателях будут обозначены новыми яркими цветами.
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