Инфраструктуру для запуска 7 автобусных маршрутов создадут в ТиНАО до конца года

В Новой Москве завершаются работы по созданию инфраструктуры для автобусного маршрута, который будет курсировать между станцией Щербинка и микрорайоном Гарнизон. Как сообщил в понедельник, 26 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его протяженность составляет четыре километра.

— А площадь территории благоустройства — почти четыре гектара. Маршрут от станции Щербинка до микрорайона Гарнизон сделает более удобной дорогу до станции более, чем 7 тысячам человек, — уточнил он.

Сейчас закончены демонтажные работы, уложено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Площадь каждого слоя составит 26 тысяч квадратных метров.

В рамках обустройства инфраструктуры автобусного маршрута оборудуются новые тротуары. По пути следования автобуса появится порядка 100 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

— Всего в этом году в Новой Москве будет создана инфраструктура для запуска 7 автобусных маршрутов. В поселениях и районах, в которые придут новые маршруты общественного транспорта, проживает около 50 тысяч человек, — отметил Петр Бирюков. — По их многочисленным просьбам было принято решение организовать автобусное сообщение между населенными пунктами, а также сделать более удобной связь поселков со станциями метро и железнодорожными платформами.

Кроме того, в рамках обустройства автобусного маршрута между Щербинкой и микрорайоном Гарнизон разбили почти 15,7 тысячи квадратных метров газонов. Эта работа выполнена полностью.

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