Израильский министр сбрил полувековые усы, чтобы электорат мог «читать по губам»

Экс-министр обороны Израиля Амир Перец решился на неожиданный маневр в целях улучшения взаимопонимания с избирателями. Лидер старейшей в стране партии «Авода» сбрил усы, которые носил почти полвека. Об этом он рассказал в личном микроблоге в воскресенье вечером, 25 августа.

Вскоре после смелого поступка политик предстал на телеэкранах в новом образе. По его словам, избавление от растительности над верхней губой мотивировано его желанием донести до электората все необходимые идеи и посылы за две недели до выборов в парламент.

— После 47 лет я сбрил усы, потому что, по-видимому, они мешали некоторым видеть мои губы и слышать, что я говорю, — написал Перец в Facebook.

В частности, вожак лейбористов хотел придать себе убедительности при опровержении слухов о планах оказать поддержку премьеру Биньямину Нетаньяху и войти в правительство, которое лидер правых сил Израиля намерен сформировать по результатам выборов. Их проведение запланировано на 17 сентября.

— Читайте по губам. Мы не будем сидеть с Биби Нетаньяху в одном правительстве. Точка, — подчеркнул бывший министр обороны страны.

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