Актер Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Российский актер и музыкант Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта телеканалу «360».
Мамонова привезли в больницу в субботу, 24 августа. Медики бригады скорой помощи доставили его в Кировоградскую реанимацию. Врачи диагностировали у актера инфаркт.
— Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный, — заявил музыкант.
Он рассказал, что в больнице слушает священника Дмитрия Смирнова, а также читает Евангелие и Исаака Сирина.
Ранее жена актера рассказывала, что Мамонов — сильный и верующий человек. Она отметила, что уверена в его скором выздоровлении. Сейчас она думает о том, что в будущем придется решить проблему со спектаклями, которые пришлось перенести в связи со случившимся.
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