Около 500 тысяч человек отпраздновали в Москве День флага России

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага России, на столичных площадках посетили около полумиллиона человек. Праздник проходил как в центре, так и в отдаленных районах.
Программа праздника включала концерты, флешмобы, квесты и всевозможные представления. Самыми крупными площадками стали проспект Академика Сахорова, парк Победы, музей-заповедник «Коломенское», ВДНХ, Екатерининский парк и сад «Эрмитаж».
— Мероприятие на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек. Там состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен». Около тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно размером более 2500 квадратных метров. Масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
СПРАВКА «ВМ»
День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в столице впервые подняли российский триколор, пришедший на смену красному флагу с серпом и молотом. «Отцом» флага считается Петр I, по указу которого «на торговых всяких судах» должны были поднимать бело-сине-красный флаг.
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