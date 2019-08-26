Военный эксперт оценил новый российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА
Новый авиакомплекс ПАК ДА станет отличной заменой стратегическим бомбардировщикам, имеющимся в распоряжении Минобороны РФ. Такое мнение в комментарии «Экономика сегодня» высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 26 августа заявил, что Минобороны утвердило все требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации ПАК ДА, и начались работы по его созданию.
Виктор Литовкин отметил, что для создания ПАК ДА используют современные технологии и материалы, комплекс будет сочетать в себе функции ракетоносца-бомбардировщика. Главные качества, на которые обратят внимание специалисты при создании ПАК ДА, — дальность полета и максимальный вес переносимого вооружения, передает rueconomics.ru.
— Минобороны пришло к логичному выводу — сверхзвуковые скорости стратегическому бомбардировщику не нужны. Для них нужно разрабатывать машину с особым строением фюзеляжа и двигателями, — пояснил эксперт.
ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении сверхзвуковые Ту-160 и Ту-22М3.
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