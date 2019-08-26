Проекты четырех станций МЦД-2 одобрили в Москомархитектуре
Москомархитектура одобрила проекты четырех остановок на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в числе утвержденных проектов — станции Щукинская, Волоколамская, Пенягино и Курьяново.
— Все проекты выполнены на высоком уровне – станции будут узнаваемыми и удобными для использования. У проектировщиков стояла задача сделать дизайн, отвечающий всем современным тенденциям в архитектуре, и при этом в соответствии с высокими требованиями к объектам такого типа, — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.
На остановочных пунктах появятся кассы, зоны досмотра, переходы и выходы к поездам. Основной характеристикой дизайна является ритмичное остекление и перетекание строгих линий в плавные и динамичные.
Напомним, что открытие первых маршрутов МЦД запланировано на конец 2019 — начало 2020 года. К их запуску уже начали обновлять элементы навигации. Также в мобильном приложении московского метро появятся видеогиды, которые помогут пассажирам строить удобный путь от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2.
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