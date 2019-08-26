Цветы учителям — это святое

За неделю до 1 сентября и наш родительский чат взорвался известной темой.

Группа мам-активисток, продвинутых таких, ведет поиски единомышленников: хватит, мол, «соблюдать ритуалы», не стоит дарить учителям цветы, нечего деньги тратить «на пустое», все такое.

История эта начала развиваться несколько лет назад, и хоть каленым железом жгите, для меня, например, ничего за ней, кроме обычной «жабы», не стоит. Да, если бы было можно, может, и приняли бы учителя вместо букета конверт с денежкой. Но не все, уверяю вас. Потому что 1 сентября и правда день, сплошь состоящий из символов. И не самых плохих!

«Хватит соблюдать ритуалы». Тьфу, какая гадость. У нас есть такое в крови: давайте по-новому, «по-продвинутому» подойдем к делу, избавимся от всего старого и тогда, дескать, заживем. Глупости! Очень от многих «ритуалов» избавляться нельзя, ибо это не ритуалы, а традиции, нормальные, светлые и по-хорошему «преемственные». Именно поэтому немного странно всегда, когда 1 сентября сдвигается и «переваливает» на 2-е число: именно первое число для многих своего рода новый год, старт года. И абсолютная норма в этот день — линейка с песнями и море цветов. И никто в нем не тонет, в этом море!

Зачем цветы? Это выражение признательности, веры и надежды. Признательности учителям за их труд, выражение уважения, почитания, в старших классах — любви. А еще со стороны родителей дарение цветов — это некий аванс, но не материальный, а моральный: мы вверяем вам своих детей и верим, что пока они в школе, под вашим присмотром, с ними не произойдет ничего дурного и что учить вы их будете хорошему. Сегодня со школы сняты воспитательные функции, но что бы ни говорил школьный устав, мы подсознательно надеемся на то, что именно там научат наших чад понимать, что такое хорошо и что такое плохо и быть людьми в высшем, гуманитарном и гуманистическом смысле этого слова. Цветы — это наше «ритуально» высказанное «люблю», только и всего.

Дарите цветы учителям Фото: pixabay.com

Поразительно, что когда началась тема отмены «цветодарения» — да-да, я встретила такое слово в обсуждениях! — в качестве альтернативы и разумной траты возникла благотворительность. Вы знаете, тот, кто тратит деньги на благотворительность, сделает это и так, и вовсе не как некое альтернативное вложение. Мне, например, совсем не близка мысль такой замены, когда впопыхах, просто из желания выпендриться, а не по зову сердца, неизвестно на чьи счета полетят якобы «разумно вложенные» рубли. И принцип «лучше в нас, чем в таз» мне вообще не близок. Не надо смешивать котлетный фарш с мухами, давайте они будут существовать отдельно?

Благотворительность — это благо, особенно если вы уверены, что избранный вами фонд действительно тратит деньги туда, куда нужно, а выражение почтения нелегкому учительскому труду — другое. Может, лучше кое на чем ином сэкономить? На безумных выпускных, например, которые год от года все больше пугают своим чудовищным размахом? Или на «промежуточных» детских праздниках, когда с помпой отмечается переход из первого класса во второй, а из второго в третий? Далеко не все учителя приветствуют эти шабаши на автобусах и пароходах.

Почему же надо поджимать губки и строить из себя разумных людей-рацио, не желающих тратить деньги на «глупости в виде цветов» (это тоже цитата), но потом устраивать настоящее безумие с явно в никуда выброшенными деньгами. Или траты на ублажение и без того облизанных со всех сторон деток — это хорошо и тут не нужны поиски альтернативной благотворительной замены, а цветы для учителей — плохо просто потому, что плохо?

Делайте как хотите. Мои дети цветы 1 сентября носили и будут носить. Да, дороги они в эти дни. Но тут уж, как говорится… И мне для учителей — не жалко.

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