Не дарите учителям мусор

И снова родители завели заунывные споры о цветах для учителей.

Нужно дарить — не нужно, большие букеты — маленькие. Это стало едва ли не главной приметой осени — если в сосцетях началась бойня на цветочную тему, значит скоро сентябрь.

Скоро птицы косяками полетят на юг, и на деревьях пожелтеют листья.

Сколько можно-то? Хорошее дело — традиция, прекрасны воспоминания о скромных букетиках астр, обернутых в слюду, в маленьких ручках розовощеких первоклашек, но пусть эта ностальгия останется в прошлом. Не пора ли раз и навсегда объявить школы 1 сентября зоной, свободной от цветов? Тем более в докризисные годы родители явно переборщили в понтах, одаривая педагогов растительными инсталляциями невероятных размеров и вычурности. Наигрались, хватит. Хватит обеспечивать наполнение городских помоек ботаническим мусором.

Сейчас учителя и сами отказываются от букетов, отмахиваются от них лопатами. Не видят педагоги больше романтики в «цветодарении». Одни проблемы от этой флоры. По вазам расставляй, охапками таскай, выбрасывай потом оптом и в розницу. Это сколько же денег на ветер! В современных экономических условиях — непозволительная роскошь, обогащающая торговцев цветами, которые за один День знаний делают месячную выручку. Глупо.

Цветы все равно окажутся в мусорном ведре Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В продвинутых школах уже давно придумали дарить учителям по одному цветочку от ученика. С миру по нитке и получает педагог один большой букет, который легко и эксплуатировать, и утилизировать. А в еще более продвинутых — родительский комитет закупает одинаковые розы и перед линейкой раздает ученикам класса. Родителям — экономия, учителю — стиль. Есть и такие школы, где полностью отказались от цветочных трат в пользу нужд класса: некуда деньги девать — сдавайте на ремонт. А иные пошли еще дальше — собирают цветочные взносы и 1 сентября перечисляют их в дома ребенка и интернаты.

Еще бы с воздушными шарами разобрались. О том, запускать их или нет на праздничной линейке, драчек в Сети еще не зафиксировано, но все к тому идет. Мнения родители на этот счет уже разнятся. Мой сын — четвероклассник вчера с тревогой спросил: будут ли они в этом году запускать в небо шарики 1 сентября. Получив ответ «скорее всего, нет», ребенок облегченно выдохнул: слава богу, а то птички в них путаются и погибают. Давайте учиться у наших детей мыслить экологично.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ольга Кузьмина: Цветы учителям — это святое

Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой:

Зачем цветы? Это выражение признательности, веры и надежды. Признательности учителям за их труд, выражение уважения, почитания, в старших классах — любви (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»