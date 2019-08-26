Светлана Крючкова заявила, что Депардье не стоит играть роль Брежнева
Актриса Светлана Крючкова прокомментировала сообщения о том, что французский актер Жерар Депардье планирует сыграть роль Брежнева.
По ее мнению, иностранному актеру будет непросто сыграть эту роль, так как люди, родившиеся в России, отличаются от французов — у людей разных национальностей разная психология.
— Я очень люблю Депардье, но он никогда не поймет человека, родившегося на этой земле. Это совершенно другое существо, как птица и рыба, и я считаю, что это принципиально неправильно, когда иностранец играет русского человека, — отметила она в комментарии Nation News.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Депардье сыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Рабочее название картины «Лицо человека». Режиссером фильма станет Лордан Зафранович, передает «Царьград».
Съемки фильма планируют начать в 2021 году.
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