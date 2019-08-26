Рынска рассказала, как они с Малашенко выбирали имя для ребенка

Российская журналистка Божена Рынска написала пост в своем аккаунте в Facebook, рассказав подписчикам, как они с мужем Игорем Малашенко выбирали имя будущему ребенку. По ее словам, муж не рассматривал имена для девочки, а имя для сына обсуждал с удовольствием.

— Я предлагала семейные имена — Иван или Евгений. Игорь Евгеньевич и Евгений Игоревич. Иван Игоревич звучало хуже. А Игорь говорил, что ему нравится имя Андрей, и он категорически против всех других имен, кроме Андрея, — сообщила Рынска.

Она отметила, что ей нравилось имя Платон, но так своего сына уже назвала журналистка Ксения Собчак.

— Игорь говорил, что за границей не смогут это имя нормально произнести. Плато какое-то будет. А Андрей — это Эндрю. Зато, говорила я, Платон — это Тошка и Тотошка, а Андрей не сокращается. Дрюня какой-то выходит, — добавила журналистка.

Имя для дочери Божена Рынска рассматривала рифмой к фамилии. Мелания (Меля) Малашенко, Эмилия (Мика) Малашенко. В результате дочь было решено назвать Евгенией.

Читайте также: Рынска о Малашенко: На второй день нашей совместной жизни Игорь расплакался