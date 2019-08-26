Сергей Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе, который связывает поселение Рязановское с Щербинкой в Новой Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
В рамках мероприятия мэр пообщался с жителями района, которые получили ответы на волнующие их вопросы по поводу дальнейшего строительства и благоустройства дорог.
— Мы шаг за шагом улучшаем транспортную доступность Щербинки. Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе, — отметил мэр столицы.
Отмечается, что протяженность новой дороги составляет более 4 километров. Она соединяет улицу Степана Эрьзи с Рязановским шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе. Дорога имеет съезды к аэропорту Остафьево, а также жилой застройке и СНТ «Нефтемаш».
Помимо прочего, на шоссе есть тротуары, ширина которых составляет 2,25 метра. Также специалисты установили светофоры и 13 автобусных остановок. Вдоль дороги посажены 881 дерево, 7 тысяч 310 кустарников и 82 тысячи квадратных метров уложено газонами.
Далее планируется ввести в эксплуатацию две строящиеся автодороги: Варшавское шоссе — Андреевское —Яковлево и Воскресенское — Каракашево — Щербинка. Кроме того, в данный момент решается вопрос проектно-сметной документации для строительства и реконструкции магистральной улицы платформа «Остафьево» — городской округ Щербинка.
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