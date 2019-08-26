Открылись «выделенки» на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте
Заработали выделенные полосы на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте, сообщили в Twitter-аккаунте ГКУ Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что это позволит москвичам экономить время, которое они тратят на дорогу. Нововведение касается автобусного и троллейбусного маршрутов номер 32.
Помимо этого, сотрудники ЦОДД настоятельно рекомендовали столичным водителям внимательно следить за знаками и не заезжать за разметку в зоне общественного транспорта.
Заработали выделенки на ул. Александры Монаховой и Волгоградском просп.— ЦОДД (@gucodd) August 26, 2019
Экономить время в пути (и тратить его на что-то действительно важное) теперь могут пассажиры автобусов и троллейбусов 32 маршрутов.
Водители, внимательно следите за знаками и не выезжайте на полосы для ОТ. pic.twitter.com/XnOWO6SMgr
Ранее сообщалось, что движение на юго-западе Москвы будет ограничено по причине строительства Большой кольцевой линии.
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