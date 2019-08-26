Птица страшнее ракеты

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 совершил 15 августа экстренную посадку на кукурузное поле в подмосковье после того, как в его двигатели попали чайки. К счастью, все 226 пассажиров остались живы Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадку самолета произвели «ювелирно».

Счастливый, в общем и целом, случай с самолетом «Уральских авиалиний», когда несколько птиц попали сразу в оба двигателя, а обошлось без жертв, похож на тот, о котором в Голливуде сняли шикарный фильм-блокбастер. В 2009 году пассажирский борт авиационной компании US Airways вылетел из аэропорта Нью-Йорка и на беду встретился в небе со стаей гусей. Оба двигателя заглохли, но умница-пилот сумел спасти 155 человек, совершив уникальную по точности посадку на водную поверхность реки Гудзон.

Увы, столкновения с птицами приводили и к трагедиям. Крупнейшая авиакатастрофа произошла в американском Бостоне в 1960 году. Стая скворцов вывела из строя три из четырех двигателей самолета L-188: погибли 62 человека.

Страшила на страже

Впрочем, хотя авиапроисшествия по вине птиц происходят регулярно, но случаи катастроф и гибели людей все же достаточно редки. По статистике, в среднем на миллиард летных часов приходится один несчастный случай с человеческими жертвами. Но ежегодный ущерб мировой авиации от столкновений с птицами составляет до 1,2 млрд долларов.

Несет потери и военная авиация. В 1991 году в небе Германии, где еще дислоцировались российские войска, пара новейших истребителей Миг-29 вступила в неравный бой с 12 гусями. Летчикам не помогли ни маневрирование, ни богатый пилотажный опыт. Итог скоротечного воздушного контакта был печальным: один поврежденный МиГ еле дотянул до аэродрома, пилот другого был вынужден катапультироваться. Слава богу, остался жив, а самолет стоимостью в несколько десятков миллионов долларов разбился вдребезги. Сотни миллионов долларов недавно потеряли и американские военные. В сентябре прошлого года при выполнении учебно-тренировочного полета в американском штате Южная Каролина потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35B. Причиной авиакатастрофы стала птица, попавшая в двигатель суперсовременного самолета.

Ученые подсчитали: птица наносит удар по самолету, летящему со скоростью 700 км в час, втрое сильнее, чем снаряд 50-миллиметровой пушки. Чем выше скорость, тем катастрофичнее последствия. У гражданских самолетов наиболее уязвимы двигатели — на них приходится 40 процентов столкновений, крылья — 33, лобовое стекло кабины —16, фюзеляж — 7. У военных самолетов: двигатели — 55 процентов, фюзеляж — 11, лобовое стекло — 10; крылья и рули — 14.

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказывал мне, как его «сбила» чайка.

— Я, тогда капитан советских Военно-воздушных сил, служил в 5-й воздушной армии, наш полк дислоцировался на аэродроме в Николаевской области, — вспоминал Магомед Омарович. — Когда птица попала в двигатель моего Су-7Б, попытался посадить машину, но не рассчитал, что последствия от столкновения так серьезно повредят самолет. Практически потерял управление, посадка была жесткой. Сломал ногу, «заработал» пару грыж в позвоночнике. С тех пор к птичкам отношусь с уважением: это серьезное «оружие».

Магомед Толбоев вспоминает, что одним из надежных средств защиты от птичьей угрозы в годы его пилотской юности было обыкновенное пугало. Страшила в старом солдатском хэбэ отпугивал порхающую мелочь не хуже нынешней электроники.

— Помню, молодые летчики нашего авиаполка, проходя у «взлетки» мимо пугала, даже шутливо отдавали ему честь, — рассказывал Толбоев.

Пуганая ворона не страшна

Конечно, пугало — это средство, проверенное десятилетиями, но сегодня на военных аэродромах отдают предпочтение акустическим и ультразвуковым отпугивателям птиц.

Для орнитологического обеспечения безопасности полетов, например, широко используются акустические установки с динамиками, из которых раздаются крики бедствия различных птиц. Трансляция воплей попавшего в беду пернатого собрата моментально очищает окрестности взлетно-посадочной полосы (ВПП) от многих видов мелких птиц. Не действует «симфония застенков» только на ворон. Те, наоборот, бросив все свои вороньи дела, изо всех крыл спешат на помощь попавшему в беду сородичу. Поэтому ворон проще распугать, прогнав по ВПП пожарную машину с включенной на полную мощность сиреной и мигающим «маяком».

Но вообще-то к воронам летчики относятся с уважением. Беду может принести только испуганная ворона, а пуганая, увидев взлетающий самолет, немедленно уступает ему дорогу. Видимо, из вежливости. Куда хуже встретиться в небе с близорукой совой. Столкновение с этой птицей в воздухе представляет наибольшую опасность именно для самолетов, которые выполняют полеты в ночное время. У чаек наглость — второе счастье, а умом они не блещут. Летом блестящее на солнце аэродромное покрытие они часто принимают за поверхность воды и летят к нему дружными коллективами. Целыми стайками залетают в двигатели турбовинтовых самолетов и суетливые воробьи.

Александр Романов, специалист по безопасности полетов, бывший командир гражданского воздушного судна, рассказал, что для устрашения птиц неплохо зарекомендовали себя и установленные на аэродромах механические средства отпугивания.

— Это своеобразные «карусели» с наклеенными зеркалами, — говорит он. — Вращающиеся под воздействием ветра во все стороны, они вспышками солнечных зайчиков ослепляют птиц. Аэродромы защищаются и пиротехническими средствами, включая устройства, имитирующие звуки выстрелов.

Но больше всего пользы приносит… мирная косьба.

Не будет вокруг ВПП семян дикорастущих растений, которые любят клевать птицы, нечего им будет у аэродромов делать. Поэтому на всех российских военных авиабазах постоянно выкашивают траву.

Гусиный таран

В России большинство птиц — перелетные, и самое «пернатоопасное время» для летчиков — весна и осень. В 1961 году над одним из южных озер, рядом с военным аэродромом, был зафиксирован непревзойденный рекорд. На протяжении 80 километров единой шуршащей крыльями массой летели 2,5 млн птиц разных видов.

— Небо над озерами, на которых при перелете отдыхают птицы, самое опасное, — рассказывал мне Герой России, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур. —Удар летящего со скоростью «жигуленка» 10-килограммового гуся подобен тарану, а «ловля» в воздухе воробья обычно обнаруживается техниками только на земле. Но даже воробьиная тушка способна деформировать стальные лопатки турбины двигателя. Поэтому будущих летчиков учат внимательно относиться к птичкам: в авиационных вузах читается специальный курс лекций по орнитологии. А во «взрослой» жизни пилоты «обложены» инструкциями, регламентирующими все аспекты организации летной работы и безопасности полетов. В том числе и защиты от «пернатой» угрозы — в небе мелочей нет.

СПРАВКА

Самое первое документально зафиксированное столкновение самолета с птицами случилось в 1905 году и произошло с одним из первых летательных аппаратов братьев Райт. Орвилл Райт записал в дневнике, что во время пролета над кукурузным полем попал в стаю птиц, которые повредили элементы конструкции. В 1911 году французский пилот Жильбер, открывавший маршрут Париж — Мадрид, над Пиренеями был атакован орлицей. Она защищала гнездо с птенцами, и пилот сумел ее отогнать только выстрелами из пистолета. А первая трагедия, связанная со столкновением с пернатыми, произошла в 1912 году в небе над городом Лонг-Бич в Калифорнии. Самолет летчика Роджерса врезался в центр птичьей стаи, заклинило управление, и пилот погиб при падении аппарата в море.

КСТАТИ

По частоте столкновений с самолетами лидирующее положение занимают представители семейства чайковых — 35 процентов. На втором месте — воробьиные и стрижи — 17 процентов. Голуби принимают участие в 16 процентах столкновений с воздушными судами, на долю дневных хищных птиц и водоплавающих приходится по 10 процентов, врановых — 7, остальное — совы и другие ночные птицы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В Южной Корее начали использовать на аэродромах автоматически управляемые наземные аппараты, основной задачей которых является распугивание птиц. В комплекс, управляемый одним оператором, входят четыре робота. Самодвижущиеся аппараты оснащены лазерными дальномерами и приборами, позволяющими установить размеры птицы. При обнаружении птиц робот передает информацию о них оператору, и тот принимает решение, каким способом отпугнуть их. В перспективе робота-пугало планируется сделать полностью автономным, он будет сам выбирать звуки для отпугивания птиц.

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