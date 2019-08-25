Все части аварийного А321 вывезли с кукурузного поля
Все части самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезли с кукурузного поля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— Все работы вчера завершили. Все части самолета были вывезены, — говорится в сообщении.
Авиакомпания уточнила, что воздушное судно решено отправить на утилизацию, так как в процессе посадки оно получило серьезные повреждения. В пресс-службе отметили, что авиакомпания не планирует использовать какие-либо части лайнера в дальнейшем.
Детали самолета будут храниться в ангаре до окончания следствия, а затем их утилизируют, пишет Москва24.
Напоминаем, что самолет Airbus A321, который летел рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. Пострадали 76 человек, 19 из которых детей. Всего на борту воздушного судна было 226 пассажиров.
Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, которым удалось спасти жизни пассажиров самолета.
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