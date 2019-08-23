Демонтаж севшего на поле с кукурузой А321 в Подмосковье показали на видео
Видео демонтажа аварийно севшего Airbus A321, снятое с коптера, появилось 23 августа на сайте «360». Сообщается, что рабочие разъединили нос самолета с его основной частью. Корпус авиалайнера был приподнят после жесткого приземления.
По словам представителя «Уральских авиалиний», лайнер не станет музейным экспонатом. Глава авиакомпании Сергей Скуратов отметил, что самолет полностью разберут или он будет отправлен владельцам.
Напомним, утром 15 августа пассажирский самолет А321 совершил в Жуковском жесткую посадку. Инцидент произошел после того, как в двигатели попали птицы. На борту находились 226 пассажиров, 76 человек пострадали.
Читайте также:
Летчик рассказал, что делают с самолетами, потерпевшими аварию
Следователи завершили работу на месте жесткой посадки самолета А321