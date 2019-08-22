Следователи завершили работу на месте жесткой посадки самолета А321
Следователи завершили работы на месте жесткой посадки А321 в Подмосковье. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По ее словам, следователи изучают техническую и иную документацию для установления обстоятельств произошедшего. Информация будет сопоставлена с видеозаписями очевидцев, разговорами пилотов, а также с показаниями пассажиров и членов экипажа, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку. В результате пострадали 76 человек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной произошедшего стало попадание птиц в двигатели лайнера.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
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