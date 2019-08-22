Почти 90 пассажиров аварийного А321 получили денежные компенсации
Компания «Уральские авиалинии» выплатила денежные компенсации 88 пассажирам самолета А321, экстренно приземлившегося в Подмосковье. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 22 августа.
Ранее сообщалось о том, что 15 августа 73 человека получили компенсацию. «Уральские авиалинии» начали работать над обработкой заявлений клиентов на получение выплат 19 августа.
Напомним, что самолет, на борту которого находился 231 пассажир, выполнял рейс Жуковский — Симферополь. Лайнер совершил жесткую посадку в Раменском, после того как в двигатели попали чайки. В результате пострадали 76 человек. По одной из наиболее приоритетных версий следствия, в аэропорту неправильно использовали возможности для борьбы с птицами, что и привело к ЧП.
В настоящий момент разбирается фюзеляж лайнера, снимаются двигатели, откачивается топливо.
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