Левый двигатель аварийного А321 снимут 21 августа

В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рассказали о ходе работ по демонтажу самолета А321, экстренно приземлившегося в Подмосковье 15 августа. Детали процесса сообщил в среду, 21 августа, представитель ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве заявили о планах отсоединить левый двигатель уже в среду. Кроме того, специалисты должны будут завершить откачку оставшегося топлива.

К настоящему моменту лайнер подняли на пневматические подушки и слили полторы тонны горючего. На месте работают члены комиссии МАК и Airbus. В самом самолете демонтировали обшивку, а правый двигатель отправили на манипуляторе в Видное. На данный момент он хранится на складе Авиационного транспортного агентства, пишет РИАМО.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя чаек. Борт лежит на брюхе. Борозда торможения составила 200 метров.

В результате экстренной посадки А321 пострадали 76 человек, из которых 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 пассажиров. По одной из наиболее приоритетных версий следствия, в аэропорту неправильно использовали возможности для борьбы с птицами, что и привело к ЧП.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам «Уральских авиалиний».

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