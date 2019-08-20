Специалисты разбирают фюзеляж А321 в Подмосковье
В поле под Жуковским специалисты приступили к сливу топлива и разбору фюзеляжа самолета Airbus A321, который 15 августа совершил экстренную посадку. Видео с места работы опубликовал 20 августа телеканал «Москва 24».
Сообщается, что задействованы несколько машин спецтехники, в том числе пожарной.
— Идет демонтаж двигателей, в салоне нет обшивки, все разобрали, территория оцеплена, к самолету нельзя подойти более чем на 300 метров. Обивку и детали самолета вывозят на грузовиках, — сообщил корреспондент.
Напомним, самолет выполнял рейс Жуковский — Симферополь, на борту находился 231 человек пассажирами. Авиалайнер совершил аварийную посадку в Раменском, после того как в двигатель самолета попали птицы. В результате ЧП пострадали 76 человек.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».
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