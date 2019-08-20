«Уральские авиалинии» выплатили компенсации 73 пассажирам самолета A321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 73 пассажирам самолета A321. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, остальные заявления находятся в процессе обработки, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. В результате ЧП пострадали 76 человек.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
Ранее по теме:
Женщину выписали из больницы после жесткой посадки самолета А321
Самолет А321 эвакуируют с места экстренной посадки
Жена посадившего самолет А321 пилота рассказала о его реакции на награду