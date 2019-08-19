«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам A321
«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам экстренно севшего в Подмосковье самолета A321. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— Сейчас идет этап сбора заявлений от пассажиров. После получения заявления пассажиры получают выплату компенсации. Выплаты начались, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Напомним, что 15 августа пассажирский самолет Airbus А321, который выполнял рейс Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку рядом с деревней Рыбаки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Предварительно, причиной инцидента является попадание птиц в двигатели лайнера. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП, а Следственный комитет России возбудил дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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