Комиссия МАК приступила к расшифровке черных ящиков самолета A321
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провела обследование бортовых самописцев самолета A321, который совершил аварийную посадку 15 августа недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский.
Комиссия установила надлежащее состояние обоих регистраторов и наличие на них записей полета. Специалисты занимаются расшифровкой и анализируют полученную информацию, передает РИА Новости.
Напомним, что 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку около деревни Рыбаки на окраине Жуковского. В результате ЧП пострадали 76 человек. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров.
Президент России присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».
Ранее по теме:
Самолет А321 эвакуируют с места экстренной посадки
Мединский сравнил пилотов самолета А321 с героями кино
Командир аварийно приземлившегося A321 забрал на память початок кукурузы