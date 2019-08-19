СМИ сообщили, когда завершится слив топлива и разборка А321
Стало известно, когда завершится слив топлива и разборка А321 в Подмосковье.
Работы по сливу топлива и разборке самолета «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку, завершат до 26 августа, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в авиационной отрасли.
— До конца этой недели должны завершиться работы по сливу топлива и разборке самолета, — заявил собеседник агентства.
Напомним, что 15 августа пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил экстренную посадку около деревни Рыбаки. В результате ЧП пострадали 76 человек. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров. В авиакомпании пояснили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, а Следственный комитет России возбудил дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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