Власти Подмосковья провели рейд в Жуковском после жесткой посадки A321
Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин вместе с представителями Росприроднадзора провел рейд в Жуковском, сообщает телеканал «360».
На данной территории они проверили объекты, которые могут привлекать чаек к аэропорту, а также наносить вред экологической обстановке региона.
В Минэкологии отметили, что ранее неподалеку от озера Глушица располагалась свалка строительных и бытовых отходов. Но коммунальные отходы были убраны, здесь остался только строительный мусор.
— Органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года. И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы, — сообщил министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.
Напомним, что 15 августа самолет A321 совершил жесткую посадку в кукурузном поле. У самолета отказали двигатели после столкновения со стаей птиц.
В результате инцидента никто не погиб, более 70 человек получили незначительные травмы. Пилотам, успешно посадившим самолет, присвоены звания Героев России, передает Nation News.
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