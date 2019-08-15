Четверг 15 августа , 22:08
Ясно + 18 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Происшествия

Будем жить! Как пилоты спасли 226 пассажиров при аварийной посадке A321 в Подмосковье

Оксана Крученко, Наталья Белова, Михаил Виноградов, Рафаэль Залян
• 22:33 • 15 августа 2019
Командир воздушного судна Дамир Юсупов и бортпроводник Алия Слякаева (на втором плане)
Фото: Рафаэль Залян, "Вечерняя Москва"
Командир воздушного судна Дамир Юсупов и бортпроводник Алия Слякаева (на втором плане)
Фото: Рафаэль Залян, "Вечерняя Москва"

15 августа пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. Все пассажиры живы.

Самолет компании «Уральские авиалинии» модели А321 рано утром в четверг, 15 августа, выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь. На его борту в момент взлета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Командиром воздушного судна был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин.

— Я поняла, что что-то не так, сразу же, как мы оторвались от земли, — рассказала «Вечерней Москве» пассажирка Дарья Котелевец. — Начались толчки и странные звуки, как будто автомобиль пытается завестись, но сцепления не происходит. И еще потряхивало. Никаких команд, рекомендаций от бортпроводников не было — наверное, просто не успели сориентироваться. Во время полета, кстати, даже когда стало уже абсолютно ясно, что происходит что-то странное, никто не паниковал. Стояла тишина.

Как стало понятно позже, пилоты практически сразу после взлета зафиксировали отказ двигателей. По версии, появившейся в первые же минуты после ЧП, — из-за попадания встречной птицы (или птиц) в передние заборники двигателей. Пассажиры в салоне на слух поняли, что моторы меняют режим.

Пока неясно, отказали оба двигателя одновременно или последовательно, в этом предстоит разбираться комиссии Международного авиакомитета (МАК) и сотрудникам Следственного комитета. Посадка произошла примерно в пяти километрах от порога взлетно-посадочной полосы, шасси в это время были убраны, а двигатели выключены.

Жизни людей спас профессионализм командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина: они смогли в ручном режиме посадить самолет в экстраординарной ситуации.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Второй пилот Георгий Мурзин
Второй пилот Георгий Мурзин Фото: Аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram (https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/)

По словам еще одного пассажира рокового рейса Эрика Арстамяна, очень мужественно вели себя стюардессы: они сохраняли спокойствие и просили пассажиров не паниковать.

— Когда открыли двери для экстренного выхода и стали надувать трапы, многие мужики от страха прямо так прыгали, не дожидаясь, когда трап надуется. Начали спускаться, а дальше уже кто как, кто-то даже босиком, разбегался. В итоге все мы вышли в поле, потом к дороге. А там нас уже ожидала куча скорых, полицейских, пожарных. А к самолету нас не подпускали, потому что разлилось топливо и была угроза возгорания.

Как отмечают пассажиры, экипаж не нарезал круги перед посадкой, а быстро, что называется, в два толчка посадил тяжелую воздушную машину на кукурузное поле.

— Когда все вышли из салона, экипаж сказал, что дорога находится справа от нас, и скомандовал нам всем бежать туда, — рассказала Дарья Котелевец.

Свою положительную роль, как считают авиационные эксперты, могла сыграть... кукуруза. Под брюхом лайнера созревшие растения создали аналог «пенной подушки», которая помогла самолету проскользить по полю, не зарываясь носом на неровностях и не вырывая крыльями землю. Это особо важно, ведь именно в крыльях расположены топливные баки. Для полета в Симферополь в эту машину было заправлено порядка 16 тонн авиационного топлива, потрачено на взлет и посадку чуть более пятисот килограммов.

— Экипаж не выпустил шасси, думаю, из-за недостатка времени, — пояснил «ВМ» Александр Осалихин, ас гражданской авиации. — При отказе двигателей идет переключение гидравлических приводов на резервную систему, а обеспечивает выпуск шасси при посадке именно она. Времени на выпуск шасси в этом случае нужно больше, чем на основной системе. Именно этого времени могло и не быть.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра (1) бортпроводница Яна Ягодина (2) старшая бортпроводница Надежда Вершинина (3) старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий (4) бортпроводник Дмитрий Гончаренко
(1) бортпроводница Яна Ягодина (2) старшая бортпроводница Надежда Вершинина (3) старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий (4) бортпроводник Дмитрий Гончаренко

Летчик добавил: при жесткой посадке за пределами ВПП даже рекомендовано выпускать шасси для амортизации и по другим соображениям безопасности (например, чтобы уменьшить сминание топливных баков — прим. «ВМ»).

Почти 50 пассажирам вернули деньги за билеты, остальным сменили время перелета. Сотрудники СК и полиции вернули людям личные вещи. Одна из пассажирок во время жесткой посадки потеряла паспорт. Ей выдали временную справку в ОВД аэропорта. Часть пассажиров попросила направить их багаж в Симферополь, написав соответствующее заявление. Для всех ожидающих рейс были организованы гостиницы в непосредственной близости от аэропортов. Несколько пассажиров остались в Жуковском дожидаться багажа, они смогут вылететь в пятницу. Пока неизвестно, когда уберут самолет с кукурузного поля, производятся следственные действия, работают сотрудники МАЦ.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, а СКР возбудил дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Стоп-кадр из видео, снятого на квадрокоптер. На этом фото самолет после посадки и эвакуации пассажиров у деревни Рыбаки Фото: Агенство городских новостей «Москва»

Практически сразу возникли подозрения, что стаи чаек появились на траектории взлета лайнера из-за находящегося поблизости полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Но в Минэкологии Подмосковья опровергли эту версию.

По данным областных чиновников, ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки.

— Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно, — сообщил глава Минэкологии области Дмитрий Куракин. — Ближайший к месту посадки полигон — Сафоново, он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет.

Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. Оснований полагать, что правительство области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было.

Он напомнил, что безопасность полетов — это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации. По данным чиновника, оттуда в Минэкологии Подмосковья не обращались. Органы следствия намерены выяснить, откуда взялась стая чаек и как именно попала на «взлетку».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин ЧП. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что первые результаты расшифровки и анализа черных ящиков появятся в течение трех дней. Кроме того, стало известно, что пилотов и остальных членов экипажа представят к государственным наградам. Как заявил первый замгенерального директора ОАО «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта Жуковский) Евгений Солодилин, всем пассажирам А321 «Уральских авиалиний» выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

— 21 августа 1963 года. Ту-124, «Аэрофлот», рейс Таллин — Москва. Пилоты Виктор Мостовой и Василий Чеченов спасли 45 пассажиров и 7 членов экипажа, посадив самолет на реку Неву.

— 11 февраля 2016 года. «Боинг-777», «Оренбургские авиалинии», рейс Пуанта-Кана (Доминикана) — Москва. Командир экипажа Константин Парикожа и второй пилот Игорь Кравцов спасли жизни 355 пассажиров, из них 25 детей и 20 членов экипажа.

— 22 августа 2018 года. Ту-204, авиакомпания «Ред Вингс», рейс Уфа — Сочи. Командир экипажа Юриий Хорьговский и второй пилот Владимир Павленко сохранили жизни 202 пассажиров.

— 7 сентября 2019 года. Ту-154М, авиакомпания «АЛРОСА», рейс Полярный (Якутия) — Москва. Командир судна Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ломанов сохранили жизни 72 пассажиров и 9 членов экипажа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мирослав Бойчук, пилот AIRBUS А330, глава профсоюза летного состава:

— Когда экипаж взлетает, предполагается, что птица в принципе может наделать беды. Но по факту такие случаи бывают очень редко. Особенно когда на пути возникает целая стая птиц и сразу оба двигателя выводятся из строя. Спасибо экипажу этого рейса, он сработал достаточно профессионально и выполнил святую обязанность пилота — пассажиры остались живы.

Ранее по теме:

Капитан А321 рассказал, почему решил сажать самолет в поле

«Люди начали кричать, кто-то плакал»: что рассказали пассажиры A321 о жесткой посадке

Жесткая посадка А321 в видео: попадание птиц, эвакуация пассажиров и возвращение в аэропорт

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и бортпроводник Алия Слякаева (на втором плане)
Фото: Рафаэль Залян, "Вечерняя Москва"
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Квартира Егора Летова будет бесплатно передана под музей
22:3115 августа 2019
Культура
Настоятель тибетского монастыря рассказал о смысле жизни
22:1715 августа 2019
Общество
Спасатели в Ступино достали собаку из водосточной трубы
22:1515 августа 2019
Животные
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными
22:0715 августа 2019
Город
Московский «Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
21:5815 августа 2019
Спорт
Полиция признала падение свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева несчастным случаем
21:5315 августа 2019
Происшествия
Ученые выяснили причины беспокойства детей с аутизмом
21:4515 августа 2019
Здоровье
Компенсационные автобусы перевезут пассажиров Сокольнической линии
21:4215 августа 2019
Город
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Западном Дегунине
21:3515 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово
21:0715 августа 2019
Внутренняя политика
Семь пассажиров аварийного самолета А321 вылетели в Симферополь другим рейсом
20:4315 августа 2019
Происшествия
Участникам московского клуба «Лето Побед» рассказали о профессии летчика
20:3015 августа 2019
Дети
Спасатели локализовали пожар в ангаре на севере столицы
20:2815 августа 2019
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Подмосковье
20:1415 августа 2019
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на столичном складе
19:5615 августа 2019
Происшествия
Жилой дом на юго-западе Москвы демонтировали по технологии умного сноса
19:5315 августа 2019
Город
Санитарный вертолет доставил ребенка в столичную больницу после падения с высоты
19:3515 августа 2019
Происшествия
Капитан А321 рассказал, почему решил сажать самолет в поле
19:3115 августа 2019
Происшествия
Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году
19:1815 августа 2019
Спорт
СМИ сообщили об аварии с участием автомобиля СК РФ в центре Москвы
18:5815 августа 2019
Происшествия
Власти Подмосковья помогут владельцу кукурузного поля после инцидента с самолетом
18:5815 августа 2019
Происшествия
Три человека пострадали при наезде иномарки на остановку в центре Москвы
18:4815 августа 2019
Происшествия
Выставку подводной фотографии представят в Дарвиновском музее
18:4415 августа 2019
Культура
Представитель аэропорта: Перед вылетом A321 все техсредства работали в штатном режиме
18:4315 августа 2019
Происшествия
Пассажиры A321 отправятся в Симферополь из Жуковского и Домодедова
18:2715 августа 2019
Происшествия
Полиция принимает меры для задержания мужчины, устроившего стрельбу в Подмосковье
18:2315 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль «Зарядись долголетием» в парк «Зарядье»
18:1415 августа 2019
Город
Глава Профсоюза летного состава: Экипаж А321 выполнил святую обязанность — пассажиры живы
18:0415 августа 2019
Общество
Автомобиль выехал на автобусную остановку в районе Китай-города
18:0215 августа 2019
Происшествия
Вход и выход на станциях метро «Спартак» и «Тушинская» могут ограничить из-за футбольного матча
17:4215 августа 2019
Транспорт
Географ Юрий Симонов скончался в возрасте 96 лет
17:4215 августа 2019
Происшествия
Расшифровка самописцев самолета А321 завершится в течение трех дней
17:3615 августа 2019
Происшествия
Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы появилась во Внукове
17:3315 августа 2019
Город
Полумарафон «Лужники» пройдет в Москве 18 августа
17:2415 августа 2019
Спорт
Пропавший под Омском мальчик несколько суток спал на постели из веток
17:2415 августа 2019
Происшествия
Члены экипажа самолета А321 попали в заявку «Авангарда» на матч с «Динамо»
17:1715 августа 2019
Происшествия
Пассажирам самолета А321 выплатят компенсацию по 100 тысяч рублей
17:1215 августа 2019
Общество
Самый мощный в мире реактор МБИР прошел гидравлические испытания
17:0115 августа 2019
Наука
Менеджер Шатунова заявил, что певец продолжит исполнять хиты «Ласкового мая»
17:0015 августа 2019
Звезды
Врачи сообщили о состоянии беременной пассажирки самолета А321
16:5615 августа 2019
Происшествия
Более 70 человек обратились к врачам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
16:4515 августа 2019
Происшествия
Десятилетний чеченец поставил новый мировой рекорд по отжиманиям
16:3915 августа 2019
Спорт
Аварийно приземлившийся самолет А321 в Подмосковье не подлежит восстановлению
16:2915 августа 2019
Происшествия
Около аэропорта Внуково будет построена гостиница
16:2915 августа 2019
Город
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене на два месяца
16:2815 августа 2019
Происшествия
Орнитолог рассказал об опасности стайных птиц для самолетов
16:1915 августа 2019
Животные
Члены экипажа А321 получили бессрочные билеты на футбол
16:1515 августа 2019
Происшествия
Российская команда выиграла соревнования среди военных автомобилистов
16:1215 августа 2019
Армия
Движение транспорта ограничат на улице Воронцово Поле
16:0515 августа 2019
Транспорт
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Кремля
15:3615 августа 2019
Происшествия
Юрий Шатунов официально покинул группу «Ласковый май»
15:3615 августа 2019
Звезды
Мосгорсуд перевел фигуранта дела о хищении из банка под домашний арест
15:3415 августа 2019
Общество
Северо-Западную хорду достроят к концу 2019 года
15:2815 августа 2019
Город
Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин
15:2015 августа 2019
Общество
Опубликовано видео момента посадки A321 в Подмосковье
15:1915 августа 2019
Происшествия
Жена командира самолета рассказала о первых эмоциях после жесткой посадки A321
15:1615 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: Новые туристические карты на трех языках появились в Москве
15:0015 августа 2019
Туризм
Музеи предложили сделать бесплатными для жителей России
14:5815 августа 2019
Культура
Объявлен шорт-лист Московского питчинга дебютантов
14:5615 августа 2019
Кино
Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
14:3815 августа 2019
Город
Большинство пассажиров экстренно приземлившегося лайнера А321 решили сдать билеты
14:3115 августа 2019
Общество
Медведев прокомментировал действия экипажа А321
14:2015 августа 2019
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ, отвечавший за защиту от птиц при взлете А321
14:1415 августа 2019
Общество
Ледовый дворец в «Лужниках» будет открыт в 2020 году
14:0115 августа 2019
Город
Сенатор от Ингушетии поможет изготовить протез для избитой девочки
13:5615 августа 2019
Дети
Представитель Жуковского подтвердил ответственность аэропорта за инцидент с А321
13:4015 августа 2019
Происшествия
Орнитолог предложил привлекать хищных птиц к отпугиванию чаек в аэропортах
13:3215 августа 2019
Животные
Москвичи стали чемпионами мира по бадминтону среди ветеранов
13:2615 августа 2019
Спорт
Ушибы и кровоподтеки выявлены у пострадавших после жесткой посадки самолета А321
13:2415 августа 2019
Происшествия
Дом на 127 квартир по реновации появится на юго-западе Москвы в 2021 году
13:2415 августа 2019
Недвижимость
Посвященная хип-хопу фотовыставка открылась в столице
13:2315 августа 2019
Город
ЛИИ им. Громова рассказал о работе системы отпугивания птиц при взлете А321
13:1515 августа 2019
Общество
Более 50 человек обратились к медикам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
13:1415 августа 2019
Происшествия
Супермаркет площадью почти две тысячи квадратных метров появится в Коммунарке
13:1415 августа 2019
Недвижимость
Супруга Гафта рассказала о его состоянии
13:0015 августа 2019
Звезды
Песков назвал героями посадивших А321 летчиков
12:5215 августа 2019
Происшествия
Спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину
12:5215 августа 2019
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров аварийно приземлившегося А321 в Подмосковье
12:5215 августа 2019
Общество
Москвичам расскажут, как создать цветочный сад на фестивале ландшафтного дизайна
12:4515 августа 2019
Афиша
Еще одна женщина обратилась к врачам после жесткой посадки самолета А321
12:4115 августа 2019
Происшествия
Второй пилот самолета А321 рассказал о моменте аварийной посадки
12:3015 августа 2019
Происшествия
Роспотребнадзор назвал предельный вес школьных портфелей
12:2415 августа 2019
Общество
Завершена эвакуация пассажиров аварийно приземлившегося А321 в Подмосковье
12:1415 августа 2019
Происшествия
Россияне назвали «справедливый» размер зарплаты
12:1115 августа 2019
Общество
Улицы в нескольких районах Москвы перекроют в связи с ремонтными работами
12:0315 августа 2019
Транспорт
Очевидец рассказал подробности жесткой посадки A321 в Подмосковье
11:5115 августа 2019
Общество
Лавров: Ситуация по мирному договору с Японией не является тупиковой
11:5115 августа 2019
Внешняя политика
Компенсационные автобусы запустят между Шереметьево и Белорусским вокзалом
11:3515 августа 2019
Город
Марат Хуснуллин: Участок Дорожной улицы реконструируют до конца года
11:3215 августа 2019
Транспорт
Система онлайн-оплаты счетов за аренду недвижимости появилась в столице
11:3015 августа 2019
Недвижимость
Американский дипломат заявил об интересе США к «нормандскому формату»
11:3015 августа 2019
В мире
Москвичи стали брать больше кредитов на жилье
11:2515 августа 2019
Город
Столичная казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей за семь месяцев
11:2415 августа 2019
Экономика
Время на проезд от «Проспекта Вернадского» до «Калужской» сократится в 4 раза
11:1615 августа 2019
Транспорт
МАК приступил к расследованию причин жесткой посадки A321 в Подмосковье
11:1615 августа 2019
Происшествия
ЦОДД предупредил о перекрытиях в ВАО в связи с проведением религиозного праздника
11:0215 августа 2019
Город
МАК изучит черные ящики с экстренно приземлившегося в Подмосковье А321
10:5715 августа 2019
Происшествия
Благоустройство Ивановского проезда наполовину завершено
10:5515 августа 2019
Город
Синоптики предупредили москвичей о грозе в конце недели
10:4215 августа 2019
Город
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения
10:3815 августа 2019
Закон
Метеорологи пообещали жителям столицы 27 градусов тепла в начале недели
10:3215 августа 2019
Город
Мирослав Бойчук: Попадание птиц в двигатель — не причина для посадки на кукурузном поле
10:3015 августа 2019
Происшествия
Экипаж экстренно приземлившегося в Подмосковье А321 отстранили от полетов
10:1915 августа 2019
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
10:1215 августа 2019
Происшествия
Самолет с неисправной гидросистемой благополучно сел в Шереметьеве
09:5015 августа 2019
Город
Дизайнерский маркет откроется в рамках фестиваля «Цветочный джем»
09:4415 августа 2019
Город
Более 20 человек госпитализированы после жесткой посадки А321 в Подмосковье
09:4415 августа 2019
Происшествия
Минтранс доработает новую методику по установке дорожных камер к осени
09:4115 августа 2019
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки А321 в Подмосковье
09:3715 августа 2019
Закон
СМИ сообщили об отказе гидросистемы на борту самолета Москва — Самара
09:3015 августа 2019
Происшествия
Жильцы дома на Бескудниковском бульваре получат квартиры по программе реновации
09:2215 августа 2019
Город
ЦОДД сообщил о перекрытиях в связи с проведением фестиваля «Ростех»
09:0115 августа 2019
Город
Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет
08:5415 августа 2019
Происшествия
Бесплатные спортивные площадки оборудовали в 28 парках Москвы
08:3915 августа 2019
Город
Глава Росавиации выехал на место жесткой посадки А321 в Подмосковье
08:2115 августа 2019
Происшествия
Авария с участием микроавтобуса произошла в Саратове
08:1115 августа 2019
Происшествия
Появились подробности экстренной посадки А321 в Подмосковье
08:1015 августа 2019
Происшествия
Специалисты «Роскачества» рассказали о результатах проверки школьной формы
08:0515 августа 2019
Общество
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
08:0415 августа 2019
Город
Число пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье возросло до 10
08:0015 августа 2019
Происшествия
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Спасшиеся. И неблагодарные

Екатерина Рощина

Жесткая посадка в Подмосковье. Чудо и мастерство...

Лера Бокашева

Руки прочь от Пласидо нашего Доминго...

Анатолий Сидоров

Крик о помощи? Давайте разбираться...

Михаил Виноградов

Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

Игорь Воеводин

Ностальгия по России. Доктора здесь бессильны...

Никита Миронов

Детей привяжут к компьютеру. Навсегда...

Ирина Алкснис

Критиков России стоит пожалеть

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER