Будем жить! Как пилоты спасли 226 пассажиров при аварийной посадке A321 в Подмосковье

15 августа пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. Все пассажиры живы.

Самолет компании «Уральские авиалинии» модели А321 рано утром в четверг, 15 августа, выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь. На его борту в момент взлета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Командиром воздушного судна был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин.

— Я поняла, что что-то не так, сразу же, как мы оторвались от земли, — рассказала «Вечерней Москве» пассажирка Дарья Котелевец. — Начались толчки и странные звуки, как будто автомобиль пытается завестись, но сцепления не происходит. И еще потряхивало. Никаких команд, рекомендаций от бортпроводников не было — наверное, просто не успели сориентироваться. Во время полета, кстати, даже когда стало уже абсолютно ясно, что происходит что-то странное, никто не паниковал. Стояла тишина.

Как стало понятно позже, пилоты практически сразу после взлета зафиксировали отказ двигателей. По версии, появившейся в первые же минуты после ЧП, — из-за попадания встречной птицы (или птиц) в передние заборники двигателей. Пассажиры в салоне на слух поняли, что моторы меняют режим.

Пока неясно, отказали оба двигателя одновременно или последовательно, в этом предстоит разбираться комиссии Международного авиакомитета (МАК) и сотрудникам Следственного комитета. Посадка произошла примерно в пяти километрах от порога взлетно-посадочной полосы, шасси в это время были убраны, а двигатели выключены.

Жизни людей спас профессионализм командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина: они смогли в ручном режиме посадить самолет в экстраординарной ситуации.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Второй пилот Георгий Мурзин Фото: Аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram (https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/)

По словам еще одного пассажира рокового рейса Эрика Арстамяна, очень мужественно вели себя стюардессы: они сохраняли спокойствие и просили пассажиров не паниковать.

— Когда открыли двери для экстренного выхода и стали надувать трапы, многие мужики от страха прямо так прыгали, не дожидаясь, когда трап надуется. Начали спускаться, а дальше уже кто как, кто-то даже босиком, разбегался. В итоге все мы вышли в поле, потом к дороге. А там нас уже ожидала куча скорых, полицейских, пожарных. А к самолету нас не подпускали, потому что разлилось топливо и была угроза возгорания.

Как отмечают пассажиры, экипаж не нарезал круги перед посадкой, а быстро, что называется, в два толчка посадил тяжелую воздушную машину на кукурузное поле.

— Когда все вышли из салона, экипаж сказал, что дорога находится справа от нас, и скомандовал нам всем бежать туда, — рассказала Дарья Котелевец.

Свою положительную роль, как считают авиационные эксперты, могла сыграть... кукуруза. Под брюхом лайнера созревшие растения создали аналог «пенной подушки», которая помогла самолету проскользить по полю, не зарываясь носом на неровностях и не вырывая крыльями землю. Это особо важно, ведь именно в крыльях расположены топливные баки. Для полета в Симферополь в эту машину было заправлено порядка 16 тонн авиационного топлива, потрачено на взлет и посадку чуть более пятисот килограммов.

— Экипаж не выпустил шасси, думаю, из-за недостатка времени, — пояснил «ВМ» Александр Осалихин, ас гражданской авиации. — При отказе двигателей идет переключение гидравлических приводов на резервную систему, а обеспечивает выпуск шасси при посадке именно она. Времени на выпуск шасси в этом случае нужно больше, чем на основной системе. Именно этого времени могло и не быть.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра (1) бортпроводница Яна Ягодина (2) старшая бортпроводница Надежда Вершинина (3) старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий (4) бортпроводник Дмитрий Гончаренко

Летчик добавил: при жесткой посадке за пределами ВПП даже рекомендовано выпускать шасси для амортизации и по другим соображениям безопасности (например, чтобы уменьшить сминание топливных баков — прим. «ВМ»).

Почти 50 пассажирам вернули деньги за билеты, остальным сменили время перелета. Сотрудники СК и полиции вернули людям личные вещи. Одна из пассажирок во время жесткой посадки потеряла паспорт. Ей выдали временную справку в ОВД аэропорта. Часть пассажиров попросила направить их багаж в Симферополь, написав соответствующее заявление. Для всех ожидающих рейс были организованы гостиницы в непосредственной близости от аэропортов. Несколько пассажиров остались в Жуковском дожидаться багажа, они смогут вылететь в пятницу. Пока неизвестно, когда уберут самолет с кукурузного поля, производятся следственные действия, работают сотрудники МАЦ.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, а СКР возбудил дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Стоп-кадр из видео, снятого на квадрокоптер. На этом фото самолет после посадки и эвакуации пассажиров у деревни Рыбаки Фото: Агенство городских новостей «Москва»

Практически сразу возникли подозрения, что стаи чаек появились на траектории взлета лайнера из-за находящегося поблизости полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Но в Минэкологии Подмосковья опровергли эту версию.

По данным областных чиновников, ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки.

— Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно, — сообщил глава Минэкологии области Дмитрий Куракин. — Ближайший к месту посадки полигон — Сафоново, он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет.

Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. Оснований полагать, что правительство области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было.

Он напомнил, что безопасность полетов — это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации. По данным чиновника, оттуда в Минэкологии Подмосковья не обращались. Органы следствия намерены выяснить, откуда взялась стая чаек и как именно попала на «взлетку».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин ЧП. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что первые результаты расшифровки и анализа черных ящиков появятся в течение трех дней. Кроме того, стало известно, что пилотов и остальных членов экипажа представят к государственным наградам. Как заявил первый замгенерального директора ОАО «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта Жуковский) Евгений Солодилин, всем пассажирам А321 «Уральских авиалиний» выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

— 21 августа 1963 года. Ту-124, «Аэрофлот», рейс Таллин — Москва. Пилоты Виктор Мостовой и Василий Чеченов спасли 45 пассажиров и 7 членов экипажа, посадив самолет на реку Неву.

— 11 февраля 2016 года. «Боинг-777», «Оренбургские авиалинии», рейс Пуанта-Кана (Доминикана) — Москва. Командир экипажа Константин Парикожа и второй пилот Игорь Кравцов спасли жизни 355 пассажиров, из них 25 детей и 20 членов экипажа.

— 22 августа 2018 года. Ту-204, авиакомпания «Ред Вингс», рейс Уфа — Сочи. Командир экипажа Юриий Хорьговский и второй пилот Владимир Павленко сохранили жизни 202 пассажиров.

— 7 сентября 2019 года. Ту-154М, авиакомпания «АЛРОСА», рейс Полярный (Якутия) — Москва. Командир судна Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ломанов сохранили жизни 72 пассажиров и 9 членов экипажа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мирослав Бойчук, пилот AIRBUS А330, глава профсоюза летного состава:

— Когда экипаж взлетает, предполагается, что птица в принципе может наделать беды. Но по факту такие случаи бывают очень редко. Особенно когда на пути возникает целая стая птиц и сразу оба двигателя выводятся из строя. Спасибо экипажу этого рейса, он сработал достаточно профессионально и выполнил святую обязанность пилота — пассажиры остались живы.

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