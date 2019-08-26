Сергей Собянин: Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк
Строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
— Впереди — общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро, — говорится в сообщении.
В данный момент известно, что ветка протяженностью 14,6 километра будет пролегать вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» до Троицка. Запланировано появление еще шести станций, которые уже имеют рабочие названия — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Так, участок от станции «Столбово» до станции «Сосенки» будет проходить под землей. Далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией «Десеновское» снова уйдет вглубь. Рядом со станцией «Ракитки» появится электродепо для технического обслуживания и ремонта транспорта. Отмечается, что к каждой станции будет удобно подъезжать автомобилистам и водителям общественного транспорта. Также вблизи метро появятся перехватывающие парковки.
Собянин отметил, что через несколько лет в районах новых станций будут жить более 500 тысяч горожан. При таком большом потоке людей доступность метро просто необходима. Помимо этого, одновременно с веткой до Троицка начнется строительство метро во Внукове, Лианозове, Северном и Бирюлеве.
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