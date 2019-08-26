Конкурс «Леди Москва-2019» для участниц старшего поколения пройдет в парке Горького
Конкурс красоты «Леди Москва-2019» стартует в городе 28 августа в Нескучном саду (парк Горького). Он пройдет в рамках проекта «Московское долголетие», сообщают в Департаменте труда и социальной защиты населения.
Побороться за титул смогут 20 жительниц Москвы в возрасте от 55 до 73 лет. Они должны проживать в Центральном административном округе, уточняется на официальном сайте ведомства.
Соревнования пройдут в три этапа. Номинантки будут участвовать в дефиле и демонстрировать одежду от известных модельеров столицы. В финал пройдут 8 участниц, среди которых члены жюри и будут выбирать самую очаровательную и элегантную москвичку. Победительница станет обладательницей звания «Леди Москва-2019».
На мероприятие будут приглашены известные артисты.
Конкурс «Леди Москва» будут проводить в Москве во второй раз. В 2018 году локацией соревнования стал парк «Зарядье», а главной леди города — 55-летняя Светлана Беляева.
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