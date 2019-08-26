Ремонтные работы завершились в Лефортовском тоннеле
Дорожно-ремонтные работы завершились в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги».
— В рамках программы текущего ремонта объектов улично-дорожной сети Москвы выполнен полный комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию асфальта, ремонту дождеприемных решеток, замене асфальтобетонного покрытия, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что после окончания всех работ специалисты нанесли дорожную разметку. Работы в Лефортовском тоннеле проводились по новой технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. Она позволяет осуществить ремонт на всей ширине дороги одновременно. Для этого необходимо полное перекрытие автомобильного движения. Такое покрытие может прослужить намного дольше обычного. Площадь отремонтированного полотна составляет 90 тысяч квадратных метров. В работах приняли участие примерно 250 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов.
Лефортовский тоннель является самым протяженным городским тоннелем в стране. Его длина составляет более трех километров, а высота сооружения достигает 4,5 метра. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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