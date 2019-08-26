СМИ сообщили, что Елена Ваенга ждет второго ребенка
В прессе появилась информация о том, что певица Елена Ваенга скоро станет мамой во второй раз.
Журналистам удалось узнать, что 42-летняя артистка якобы скоро возьмет творческий отпуск на год, который использует для того, чтобы ухаживать за новорожденным ребенком и следить за учебой шестилетнего сына Ивана. Скоро он пойдет в первый класс.
Недавно Елена Ваенга вернулась из отпуска в Египте, где отдыхала вместе с семьей. В поездке она с удовольствием лакомилась блюдами из рыбы и рассказывала об этом подписчикам.
Артистка пока что никак не отреагировала на сообщения о беременности. Говорят, что Елена Ваенга не хочет афишировать этот факт и на недавнем фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле запретила себя снимать. При этом наряд свободного кроя, который она выбрала для выхода в свет, не смог скрыть изменения в ее фигуре, сообщает издание «7дней».
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