Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю лета
В последнюю неделю лета жителей и гостей Москвы ждет как по-настоящему теплая погода, так и временное похолодание. Данное сообщение от синоптиков 26 августа обнародовали на официальном сайте мэра Москвы.
Так, например, 27 августа и 1 сентября столбики термометров поднимутся до 23 градусов. На протяжении всей недели в столице будет наблюдаться переменная облачность. В День знаний возможны небольшие осадки.
В ночь на 27 августа температура воздуха опустится до 12–14 градусов. С 28-го числа столичных жителей ожидает небольшое похолодание. Столбики термометров в дневное время будут показывать 15–17 градусов, а в ночное — 10–12.
Далее погода немного улучшится. Отмечается, что 29 августа воздух может прогреться до 21 градуса. На следующий день термометры будут демонстрировать примерно такие же показатели.
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