Стали известны наставники восьмого сезона шоу «Голос»
Наставниками восьмого сезона шоу «Голос» станут, в частности, Полина Гагарина, Константин Меладзе и дебютант проекта Валерий Сюткин. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе Первого канала.
Как заявил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта, на тренерскую работу были приглашены исполнители, которые не только представляют разные музыкальные течения, но и достигли в своем ремесле больших высот.
— Меладзе филигранно создает отечественную поп-музыку. Гагарина — это, безусловно, настоящая поп-дива. А Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить, — передает пресс-служба Первого канала слова продюсера.
Добавим, что на сцену проекта выйдут исполнители не только из России, но и граждане стран ближнего зарубежья.
Съемки нового сезона начнутся 27 августа. Премьеру запланировали на осень 2019 года.
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