Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
В домашних условиях довольно опасно готовить грибные заготовки, потому что нет возможности подвергнуть их воздействию необходимой температуры, сообщили на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области.
— При отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксина — одного из самых опасных ядов, вызывающих смертельный исход пострадавшего, — сообщается на сайте ведомства.
Специалисты отметили, что для заготовок лучше замораживать свежие или отваренные грибы или солить их, используя негерметичную укупорку тары.
Они добавили, что ежегодно в Подмосковье фиксируется от 10 до 15 случаев отравления грибами.
Читайте также: Стоит ли собирать и есть городские грибы