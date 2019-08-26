Фотограф дал советы, как и где провести незабываемую осеннюю фотосессию

Приближается осень, а с ней — теплые свитера, мягкие шарфы со смешными шапками, яркие листья, ковром усыпающие столичные улочки и парки, и, конечно же, бессчетные фотосессии на фоне всего этого цветастого великолепия. «Вечерняя Москва» поговорила с известным fashion-фотографом Алексеем Дупляковым, который рассказал, как организовать незабываемую осеннюю съемку и сделать кадры, за которые не будет стыдно.

— В Москве огромное количество интересных локаций для фотосессий. Это могут быть любые парки: «Царицыно», «Измайловский», «Коломенское». Единственное — нельзя ездить туда в выходные, потому что натолкнетесь на толпу народа. Для осенних городских съемок отлично подойдут Патриаршие пруды, Якиманка — очень красивая улица. Есть несколько открытых крыш, но это уже на любителя. Например, на Авиапарке есть отличная открытая парковка, где получаются яркие и необычные кадры, такая же площадка с открытым верхним этажом есть напротив дизайн-завода «Флакон». Также для осенних фотосессий можно договориться с гольф-клубами, футбольными полями. Там получится классная игра на контрастах: зеленое поле и красные, желтые деревья на заднем плане, солнечные цвета.

— Но ведь осенью не всегда бывает солнечно. Есть какие-то необычные идеи на время дождя и слякоти?

— Конечно, в дождь можно очень круто поснимать. Но дело в том, что идеи у всех фотографов одни и те же, и, надо сказать, классика чаще всего оказывается более выигрышной, чем изобретение велосипеда. Дождь — это, конечно, городские локации, те же «Патрики» и столичные улочки. Как вариант — в ливень взять смелую модель, которая не побоится сниматься без зонта. Здесь, опять же, играем на контрастах. В этот серый дождливый осенний день девушка должна улыбаться, смеяться, должно быть видно, что человек кайфует от погоды. Либо можно, наоборот, взять большой яркий зонт, чтобы по цвету он контрастировал с окружающим.

— Как подобрать одежду для осенних съемок?

— Нужно избегать мелких паттернов — полосочек, цветочков: издалека все это превращается в кашу. Так что отдавать предпочтение лучше однотонным вещам. Поскольку мы говорим об осенней фотосессии, которая подразумевает яркие краски вокруг, важно не переборщить с цветом и выбирать что-то более нейтральное. Например, тот же бежевый плащ всегда будет смотреться выигрышно. В то же время, если надеть «леопард», фотографии будут резать глаз.

— А что по позам? Есть какие-то особые рекомендации?

— Самое актуальное сейчас — естественность. Сегодня почти никто не позирует — в моде простая жизненная история. Это упрощает задачу и для фотографа, и для модели: им не нужно ничего выучивать, придумывать. Хотя, конечно, остаются некоторые базовые правила, которые нужно соблюдать. Например, нельзя прямо фотографировать стоящих девушек — бедра у женщин чаще шире плеч, и смотрится это громоздко. Мы просим моделей чуть развернуться и в итоге получаем изящную талию, тело вытягивается и становится более красивым. В полный рост лучше снимать чуть снизу, чтобы также визуально вытянуть человека. Портреты хорошо идут либо с прямой точки, либо с чуть более высокой. Это как с селфи: мы фотографируем себя с вытянутой руки, немного сверху, и тогда глаза становятся больше, а подбородок — меньше.

— Как найти «своего» фотографа?

— Нужно выбирать человека, которому сможешь максимально довериться, с которым будешь чувствовать себя комфортно. Если нет доверия, модель начинает лезть в работу фотографа, пытаться самостоятельно выбирать ракурсы. Если для человека эта фотосессия первая, нужно не стесняться и попросить уделить минут пятнадцать тестовой съемке. Во время нее модель снимают с разных ракурсов и затем выбирают, с какой стороны человек нравится себе больше всего. Ну и, конечно, не лишним будет самостоятельно поэкспериментировать перед фотосессией. Берешь зеркало, ставишь его на подоконник, чтобы был естественный свет, и изучаешь, как ты выглядишь, с какой стороны нравишься себе больше.

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