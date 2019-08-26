Новый наставник шоу «Голос» Сюткин заявил, что не боится сложностей
Певец Валерий Сюткин в первый раз станет членом жюри шоу «Голос».
Музыкант отметил, что рад возможности попробовать себя в новом качестве и пообщаться с талантливыми ребятами. По его мнению, ему поможет наличие высшего педагогического образования.
Музыкант также заявил, что его не пугают возможные сложности.
— Что до конкуренции с коллегами, я обороноспособный в дискуссии и готов отстаивать свое мнение, — подчеркнул Сюткин в комментарии ФАН.
На закрытые кастинги восьмого сезона музыкального проекта были приглашены 700 человек, 120 человек допущены до этапов «слепых прослушиваний», передает издание «Невские Новости».
Зрители смогут увидеть новый сезон «Голоса» осенью 2019 года.
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