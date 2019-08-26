Аристарх Венес назвал смерть Игоря Хомского «личной трагедией»

В Москве 25 августа погиб режиссер Игорь Хомский. Рано утром мужчина сел за руль арендованного авто и, не справившись с управлением, врезался в припаркованный грузовик.

Наиболее известной работой кинематографиста стал сериал «Закон каменных джунглей». «Вечерняя Москва» связалась с актером Аристархом Венесом, исполнившим одну из главных ролей в картине, который рассказал о том, как отразилась на его карьере работа с режиссером.

— Смерть Игоря Хомского для меня — личная трагедия, это та дыра, которая никогда не залатается. Существует множество хороших режиссеров, но есть особенные. Он был таким. Хомский — гениальный режиссер. Отечественный зритель просто не понимает, какого масштаба ушла фигура. Он делал свою работу очень качественно, не брался за все подряд. «Закон каменных джунглей» — легендарная картина, и те, кто с этим не согласен, просто дураки. Когда мы думали снять продолжение, у костюмеров возникла проблема с тем, чтобы найти вещи, выкупленные фанатами с площадки. Понимаете, какой масштаб? Человек неталантливый и безвкусный просто не сможет снять такую картину. Так, как он работал с артистами, не работал больше никто. Очень добрый и светлый человек, хотя публично Хомский этого не признавал.

— Вы говорите, что с артистами он работал как-то по-особенному. В чем заключался его подход?

— На площадке «Закона каменных джунглей» он отлаживал весь процесс абсолютно, был настоящим генералом. Пока выставлялась группа, мы могли по полтора–два часа сидеть и разрабатывать минутную сцену, и это было не просто «прогуливание языков». Я при работе с Игорем очень вырос в своей профессии, как и многие другие. Просто никто об этом не говорит. Режиссер — это тонкий психолог. Он понимает, что кому-то нужен кнут, кому-то — пряник. Хомский это чувствовал очень четко, потому что сам был тонким и надорванным.

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