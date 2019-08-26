Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, Хомский был за рулем каршеринговой машины, когда ехал от улицы Авиамоторной по Юрьевскому переулку в сторону Боровой улицы. Когда режиссер проезжал дом номер 20, он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он врезался в стоящий в крайней правой полосе МАЗ. ДТП произошло в 06:50. Врачи установили, что Хомский скончался спустя 12 минут.
Уточняется, что режиссер ехал со скоростью 120 километров в час, что в два раза превышает разрешенную на этом участке. Эти данные зафиксированы на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, у водителя просто не было возможности уйти от удара. В результате машина была сильно деформирована. Тело погибшего из автомобиля извлекали спасатели.
Читайте также: СМИ назвали будущего опекуна внучки покойной актрисы Назаровой