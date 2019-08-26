Российский доктор рассказал об опасности чихания с закрытым ртом и носом
Российский врач-отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что чихание с закрытым носом и ртом может быть опасно для здоровья. По словам специалиста, это может привести к воспалению слуховой трубы.
Как уточняет врач, скорость потока воздуха при чихании способна достигать 120 метров в секунду. С учетом этого факта, если закрыть нос и рот, слизь под серьезным давлением может попасть в слуховые трубы.
— В итоге может возникнуть воспаление, которое называется евстахиит. Также микробы могут попасть в пазухи. Это чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом, — сказал Зайцев в интервью «АиФ».
Также доктор отметил, что при чихании с закрытым ртом и носом резко повышается внутричерепное давление. Этот процесс может быть крайне ощутим для тех, кто страдает от вегето-сосудистой дистонии. Также повышение давления будет крайне неприятной реакцией организма для пожилых людей.
Читайте также: Назван вид пищи, провоцирующей резкое увеличение раковой опухоли