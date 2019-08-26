Назван вид пищи, провоцирующей резкое увеличение раковой опухоли
Американские ученые выяснили, какая пища может привести к развитию онкологического заболевания. Подробнее о негативном влиянии отдельных видов еды на здоровье рассказывается в соответствующей научной работе, опубликованной 23 августа, в пятницу.
По данным исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте, которые провели эксперимент на грызунах, жареная пища потворствует распространению в организме токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий. Попав в кровоток, они провоцируют воспаление толстой кишки и рост злокачественных опухолей.
В США многие люди страдают от вышеуказанных заболеваний, но при этом продолжают потреблять фастфуд. При этом если человек ест жареную в масле пищу и при этом уже болен раком толстой кишки, то недуг может стать еще более агрессивным. В результате размер опухоли рискует увеличиться вдвое.
Ранее по теме:
Пока гастрит не превратился в рак
Врачи назвали приводящие к развитию рака вредные привычки