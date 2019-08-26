Задержанному за убийство ветерана в Калужской области предъявили обвинение
Задержанному за убийство ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце предъявили обвинение. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.
Отмечается, что 34-летний мужчина обвиняется в преступлениях по пункту «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Напомним, тело 92-летнего мужчины обнаружили 20 августа с повреждениями в области головы и туловища. По версии следствия, обвиняемый воспользовался доверием ветерана, проник к нему в квартиру и нанес ему не менее десяти ударов. После злоумышленник похитил около 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили улики, по которым были назначены генетическая и другие необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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