Более 2,5 тысяч пар поженились на тематических площадках в Москве
На новых тематических площадках для регистрации брака в Москве с момента открытия поженились более 2,5 тысяч влюбленных пар. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
По ее словам, в настоящее время на территории города открыто 25 выездных площадок. Все они разные и необычные.
— Это и высотки Останкино, «Москва-Сити», это и особняки исторические. И стадионы, театры, школы современной пьесы. Каждая пара найдет себе по душе понравившееся место, — говорит Ефремова в интервью телеканалу «Москва 24».
Начальник городского управления ЗАГС отмечает, что о популярности тематических площадок у влюбленных столичных пар можно судить по статистическим данным. На данный момент москвичи подали 4,5 тысяч заявок. Прием продолжается, так как еще есть свободные места на осенний и зимний период 2019 года.
Тематические площадки открыли в мае 2019 года.
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