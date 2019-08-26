Ученые рассказали о способах предотвращения пищевого отравления

Научные специалисты канадского университета Альберты сообщили, что 95 процентов случаев пищевого отравления можно избежать. Эксперты рассказали, как именно можно не допустить возникновения указанного недуга.

Ученые отмечают, что паразиты и вредные микроорганизмы способны появляться на любой стадии выращивания, упаковки и приготовления пищи. Поэтому эксперты дали несколько полезных для здоровья советов.

Во-первых, говорят специалисты, стоит использовать пластиковую, а не деревянную разделочную доску для рыбы и мяса. Далее ее следует как следует отмыть и ни в коем случае не использовать при приготовлении к столу других продуктов.

Также ученые говорят, что чистить посуду надо не губкой, распространяющей микробы, а специальной щеткой. Стол же следует промывать с помощью мыльной теплой воды.

Полотенца на кухне необходимо менять каждый день, а посуду и тарелки, бывшие в контакте с мясом, больше использовать нельзя до следующего их мытья, разумеется.

Кроме того, как передает сообщение специалистов портал Folio, избежать отравления можно, если тщательно промывать перед потреблением в пищу все фрукты и овощи.

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