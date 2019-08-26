Макрон сообщил, когда пройдет встреча глав стран — участниц «нормандского формата»
Встреча в «нормандском формате» пройдет на уровне глав государств в сентябре. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Соответствующее решение было принято по итогам саммита «Большой семерки» (G7), в котором приняли участие лидеры Франции, США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Японии, а также представители Европейского союза, передает РИА Новости.
Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Вопрос урегулирования ситуации на данной территории поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «Нормандская четверка», в которую вошли Россия, Украина, Франция и Германия. С сентября 2014 года были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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