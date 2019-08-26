Врачи рассказали, как иглоукалывание снимает боль при стенокардии
Специалисты Университета традиционной китайской медицины Чэнду рассказали, что определенный способ иглоукалывания может снять боль в груди у людей, которые страдают от стабильной стенокардии.
Ученые провели исследование, в ходе которого было осмотрено и проанализировано состояние 404 пациентов. Они прошли либо курс сеансов иглоукалывания, либо приема специальных препаратов, используемых для профилактики и устранения симптомов стенокардии.
Люди, болевые точки которых стимулировали иголками, отмечали, что приступы после процедур возникают намного реже. Особые места находились в пораженных меридианах. Китайцы верят, что через них проходит течение жизни. Болезнь, по мнению специалистов по народной медицине, вызвана как раз нарушением прохождения энергии.
Выводы китайских врачей опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.
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