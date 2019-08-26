Уникальные проекты и разработки представят в Москве на фестивале Rukami
В Москве 31 августа и 1 сентября пройдет международный фестиваль идей и технологий Rukami. Участники представят свои проекты и разработки.
Выставка будет разделена на четыре смысловых блока: «Человек», «Среда обитания», «Космос» и Fun. Одним из главных элементов выставочной программы фестиваля станет уникальная машина Голдберга, разработанная командой российских инженеров.
Посетителей ждут композиции российского электронного музыканта MUJUICE и яркое музыкальное шоу роботов-панков One Love Machine Band. В зоне «Человек» гости фестиваля смогут выделить экстракт ДНК из окружающих предметов, создать 3D-модели биологических тканей и увидеть мир глазами людей с ограниченными возможностями.
В отделе «Космос» гости познакомятся с передовыми технологиями, которые помогают человечеству покорять другие планеты и изучать вселенную. В зоне Fun посетители увидят выставку цифровых аксессуаров, сообщили в пресс-службе фестиваля Rukami.
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