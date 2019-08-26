Патриархия: Богородице-Рождественский монастырь цел, пожарные сработали оперативно
Пожар на территории Богородице-Рождественского монастыря в Москве был не в самом монастыре, а в келейном корпусе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
Открытого огня на территории монастыря уже нет. Две пожарные лестницы с огнеборцами успешно справились с огнем. Пожар распространился на площади половины здания: открытый огонь был виден на крыше — с первого по пятое окно второго этажа келейного корпуса.
— Загорелась кровля в результате, по-видимому, проведения строительных работ. К счастью, никто не пострадал. Монастырь цел, пожарные сработали оперативно, — сообщил Волков.
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пожару был присвоен первый номер по градации пожарных — это самый простой пожар, который был оперативно потушен.
Здание келейного корпуса, которое было построено в конце XIX века, вплотную примыкает к стене монастыря и находится недалеко от главного входа.
Само здание не пострадало — частично выгорели лишь стропила крыши, часть строительного материала, также пострадала кровля половины здания.
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