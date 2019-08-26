Чем ценен и знаменит Богородице-Рождественский женский монастырь в Москве

В понедельник, 26 августа, в центре Москвы загорелась кровля келейного корпуса Богородице-Рождественского женского монастыря. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. «Вечерняя Москва» выяснила, чем знаменит данный монастырь и что ценного хранится в его стенах.

ИСТОРИЯ

Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь, расположенный на улице Рождественка, был основан в 1386 году супругой князя Андрея Серпуховского и матерью князя Владимира Храброго княгиней Марией Ивановной — дочерью галицко-дмитровского князя Ивана Федоровича, потомка великого князя Всеволода Большое Гнездо. Первым духовником обители был преподобный Сергий Радонежский.

Самый древний храм обители — собор Рождества Пресвятой Богородицы — начал строиться еще при жизни основательницы монастыря схимонахини Марфы в конце ХIV века. Храм пострадал в нескольких московских пожарах. Здание, которое мы видим сейчас, датируется 1501–1505 годами, а также 1550 годом, когда царь Иоанн Грозный и его супруга царица Анастасия восстанавливали обитель после Воздвиженского пожара.

В 1525 году в обители принимала постриг супруга Василия III Великая княгиня Соломония Сабурова — преподобная София Суздальская. После Воздвиженского пожара 1547 года монастырь был восстановлен царем Иваном Грозным и царицей Анастасией Романовной.

В 1812 году, во время нашествия Наполеона, обитель была сохранена от огня и разграбления. В начале ХХ века в монастыре служил Иоанн Кронштадтский. В 1922 году монастырь был закрыт. В 1989 году собор Рождества Пресвятой Богородицы был возвращен РПЦ. 19 июля 1993 года, в день празднования Собора Радонежских святых, решением Священного Синода РПЦ монастырь утвержден официально.

ЦЕННОСТИ

Сейчас в монастырском соборе имеются две иконы cвятителя Николая Чудотворца: одна — в главном храме, другая — в южной части собора, в которой раньше был Никольский придел. Первая икона была передана обители вместе с церковным имуществом прихода собора Рождества Пресвятой Богородицы в 1993 году при упразднении прихода и открытии монастыря. Вторая икона, находящаяся в южной части собора, была принесена в монастырь в 90-х годах.

В обители хранится святыня — частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

Икона Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, находящаяся в соборе Богородице-Рождественского монастыря, передана обители вместе с церковным имуществом прихода собора Рождества Пресвятой Богородицы в 1993 году при упразднении прихода и открытии монастыря.

В трапезном храме Казанской иконы Божией Матери, хранится чтимая святыня — частица мощей святой великомученицы Варвары.

В соборе монастыря находятся списки с икон — Боголюбской (большая икона на северной стене центрального придела, у иконостаса) и Боголюбской Московской с предстоящими московскими святителями и русскими святыми (в притворе, слева от входа). Иконы переданы обители вместе с церковным имуществом прихода собора Рождества Пресвятой Богородицы в 1993 году при упразднении прихода и открытии монастыря. Обе иконы (особенно большая, находящаяся у иконостаса) чтимы прихожанами монастыря.

СЕЙЧАС

В настоящее время при монастыре существует воскресная школа для детей 4–17 лет. В 2010 году в монастыре открылась бесплатная женская трехгодичная церковно-певческая школа. Действует социальный благотворительный центр «Милосердный самарянин» для помощи многодетным семьям и бездомным; при школах создана библиотека. С 2011 года в монастыре действуют молодежные организации, создавшие Фонд поддержки и духовно-нравственного развития молодежи, воскресная школа для взрослых. Учащиеся певческой школы и участники встреч православной молодежи проходят богослужебную практику в одном из монастырских храмов.

Читайте также: Патриархия: Богородице-Рождественский монастырь цел, пожарные сработали оперативно